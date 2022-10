Luxemburg : Luxemburg: Großbrand in Diekircher Brauerei

Ein Großaufgebot an Feuerwehren hat einen Brand auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei von Diekirch bekämpft.

Großeinsatz im Norden Luxemburgs für die Feuerwehr am Mittwochmittag: Auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei in Diekirch war in einem Turm, in dem alte Gärtanks liegen, ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stand vor dem Abriss, doch nun eilten etliche Feuerwehrkräfte zum Brandherd, wie das CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours), das luxemburgische Feuerwehr- und Rettungskorps, mitteilt.