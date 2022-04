Obduktion angeordnet : Luxemburg: Leiche einer 46-jährigen Frau in Restaurant gefunden – Polizei ermittelt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Luxemburg In Luxemburg ist am Ostersonntag eine Leiche in einem Restaurant gefunden worden. Fremdeinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen laufen.

In einem Restaurant in Luxemburg ist am Ostersonntagmorgen die Leiche einer Frau gefunden worden. Das teilt die luxemburgische Staatsanwaltschaft mit. Demnach befindet sich das Restaurant in der Avenue J.F. Kennedy auf dem Kirchberg. Die 46-jährige Frau wurde im Untergeschoss des Restaurants entdeckt.