Kuriose Szene aus Luxemburg : Männer prügeln sich auf der A3 im Berufsverkehr (Video)

Luxemburg Wer am Dienstagmorgen auf der A3 unterwegs war, konnte dort filmreife Szenen einer Prügelei sehen. Zwei Männer haben sich dort an einer Auffahrt zwischen ihren Autos eine Schlägerei geliefert. Ein Video hat alles aufgenommen.

Was war das auf der A3 in Luxemburg los? Dort haben sich offenbar am Dienstagmorgen zwei Männer direkt auf der Autobahn geprügelt. Das entsprechende Video hat ein Leser, der ebenfalls auf der A3 unterwegs war, gefilmt. Die Auseinandersetzung soll sich im morgendlichen Berufsverkehr gegen 8 Uhr ereignet haben. Über den Auslöser der gewalttätigen Szene sind keine Details bekannt.