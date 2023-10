Führt zu Festnahme Mann soll mit „einer Art Schwert“ hantiert haben – und versteckt es dann in der Hose

Die luxemburgische Polizei hat am Sonntagabend einen Mann festgenommen, der auf dem Kirchberg in Luxemburg-Stadt vor Fußgängern mit einer Art Schwert hantiert haben soll. Als eine alarmierte Streife den Mann an einer Haltestelle der Tram in der Stadt antraf, stellte sich heraus, dass dieser in seiner Hose versteckt ein Langbajonette mit sich führte.