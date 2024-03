Vorfall in Luxemburg Tatverdächtiger festgenommen: Mann stürzt von einer Brücke und stirbt

Tödlicher Streit im Nachbarland: In der Nacht zum Mittwoch ist ein Mann von einer Brücke gestürzt und gestorben. Laut luxemburgischer Polizei hatte der Mann sich kurz nach 1 Uhr mit einer weiteren männlichen Person in der Rue de Hollerich gestritten. Die Straße liegt westlich des Hauptbahnhofs. Dabei sei der Mann von einer Brücke über der Petruss mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.