Öffentlichkeitsfahndung : Nach Juwelenraub in Luxemburg: Dieser Mann wird gesucht

Dieser Mann soll am 20. Dezember 2022 einen Juwelierladen in Luxemburg Stadt überfallen haben. Foto: Polizei Luxemburg

Luxemburg Ein älterer Mann soll Ende Dezember einen Juwelier in Luxemburg-Stadt überfallen haben. Nun hat die Polizei ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlicht.

Die Tat ereignete sich am 20. Dezember 2022, als gegen 17 Uhr ein bewaffneter Mann in einen Juwelierladen in der Rue Glesener in Luxemburg-Stadt stürmte und diesen überfiel. Der Mann flüchtete nach der Tat zu Fuß in Richtung Bahnhofsviertel und wird seitdem gesucht.