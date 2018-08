Luxemburg: Polizei fasst zwei Räuber nach der Tat

Offenbar war der Betroffene am Samstag aus einem Zug ausgestiegen, als ihm zwei Männer folgten. In der Nähe der Ettelbrücker Sporthalle hätten sie ihm dann den Weg blockiert und ihn angegriffen. Sie stahlen die Brieftasche des Mannes, in der sich einiges an Bargeld befand.

Der brachte die Tat zur Anzeige und damit begann die Fahndung der Polizei. Noch am selben Abend konnten die Beamten die Täter dann wohl stellen, wie es in der aktuellen Pressemitteilung heißt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch wurden die mutmaßlichen Täter festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.