Unfall : Todesfall auf A7 in Luxemburg: Frau steigt am Standstreifen aus und wird von LKW erfasst

Todesfall auf A7 in Luxemburg: Frau steigt am Standstreifen aus und wird von LKW erfasst

Luxemburg Am Abend ereignete sich ein Unglück auf der A7. Eine Frau ist zu Tode gekommen. Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Am Donnerstagabend wurde der Polizei in Luxemburg gegen 21.15 Uhr ein Unfall auf der A7 auf dem Abschnitt zwischen Tunnel Grouft und Tunnel Stafelter in Richtung Luxemburg gemeldet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche über zweckdienlichen Hinweise zum Unfall, insbesondere zum Unfallhergang verfügen. Dieselben sind gebeten diese an die nationale Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +352 244 175200, per E-Mail an upr-sia@police.etat.lu oder den Polizeinotruf 113 weiterzugeben.