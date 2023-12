Zeugen gesucht Ein Toter nach Schlägerei in einer Diskothek

Tragisches Ende einer Party-Nacht: Wie die luxemburgische Polizei mitteilt, ist ein Mensch bei einer Schlägerei in einem Café beziehungsweise einer Diskothek namens Champs Elysées in Petingen (Pétange) tödlich verletzt worden. Der Vorfall geschah am frühen Samstagmorgen, 23. Dezember, gegen 2.50 Uhr.