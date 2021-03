Luxemburger an Polizei ausgeliefert

Wasserbilligerbrück Ein verurteilter Luxemburger ist am Freitag an die Deutsche Bundespolizei ausgeliefert worden.

Ein wegen mehreren Betrugsfällen verurteilter Luxemburger wurde am Freitagnachmittag, 5. März, aufgrund eines Europäischen Haftbefehls von den luxemburgischen Behörden an die Bundespolizei Trier ausgeliefert.

Das Amtsgericht Nürtigen (Baden-Württemberg) hatte den 32-jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt, die er in Deutschland verbüßen muss. Nach der Übernahme des Mannes am Grenzübergang Wasserbilligerbrück wurde er anschließend in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht.