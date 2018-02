Ihr Name

Die sucht nun nach dem Verursacher des Unfalls, der sich offenbar nach dem Zusammenstoß um 21.05 Uhr vom Ort des Geschehens entfernt hat, ohne einen Zettel zu hinterlassen.

Ingeldorf liegt direkt hinter der luxemburgischen Grenze, unweit von Roth an der Our in der Verbandsgemeinde Südeifel entfernt.

Hinweise nimmt die Dienststelle Diekirch unter der Nummer 00357/4997-8500 entgegen.