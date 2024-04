Verkehrsunfall in Trier Zwei Autos auf Luxemburger Straße ineinander gekracht

Zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Montag, 15. April gegen 9.50 Uhr im Einmündungsbereich der Luxemburger Straße zur Eisenbahnstraße in Trier. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte dort eine Autofahrerin – sie war auf der Luxemburger Straße in Richtung Zewen unterwegs – mit einer von links kommenden Fahrerin, die in die Eisenbahnstraße abbiegen wollte. Die Vorfahrt wird an der Stelle für beide Verkehrsteilnehmer durch eine Lichtzeichenanlage geregelt.