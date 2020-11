Polizei sucht Zeugen : Mädchen in Daun von Auto angefahren: Zeugen gesucht

Mädchen in Daun von Auto angefahren: Zeugen gesucht

Daun Kind in Daun angefahren: Wie lief der Unfall genau ab? Das will die Polizei von Zeugen wissen.

Ein Kind ist am Donnerstag, 19. November, gegen 15.20 Uhr, in der Neunkirchener Straße in Daun von einem Auto angefahren worden. Das achtjährige Mädchen war aus einem Kleinbus ausgestiegen und wollte die Straße überqueren, als es von dem Wagen erfasst wurde. Nach eingehender Untersuchung, berichtet die Polizei, habe das Kind das Krankenhaus Daun wieder „zeitnah verlassen“ können. Einzelheiten zu den möglicherweise erlittenen Verletzungen lägen aber noch nicht vor.