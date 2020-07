Polizei sucht Zeugen : Männer stehlen Quad aus Carport

Gerolstein Die Polizei sucht mehrere Männer, die in der Nacht auf Freitag, 31. Juli, in Gerolstein ein Quad gestohlen haben.

Sie wurden laut Angaben der Polizei dabei beobachtet, wie sie das silber-schwarze Fahrzeug der Marke Bombardier aus einem Carport an der L 29, Höhe Buchenhof, hinausschoben. Anschließend soll ein länglicher weißer Transporter aus Richtung Gerolstein gekommen sein, in den die Täter das Quad einluden. Ebenso wurde ein heller älterer VW Golf gesehen, der ebenfalls dort anhielt. Anschließend, so berichten Zeugen, fuhren beide Wagen weg, der Transporter Richtung Gerolstein und der Golf in Richtung Hillesheim. Hinweise an die Polizei Daun, 06592/96260.