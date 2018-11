später lesen Hillesheim Männer versuchen Wechselbetrug in Supermarkt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Zwei männliche Täter haben am Freitag, 2. November, zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr versucht, in einem Supermarkt in der Kölner Straße in Hillesheim zunächst vier Hundert-Euro-Scheine in Fünfzig-Euro-Scheine an der Kasse wechseln zu lassen.