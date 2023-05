Nur ein harmloser Streich? Maibaum mit Ukraine-Schmuck in Morbach gefällt

Schon in der Mainacht mussten die Morbacher Abschied von ihrem Maibaum nehmen. „Der Baum ist ein bisschen was Besonderes. Er hat als Weihnachtsbaum angefangen, wurde als Fasnachts- und Osterbaum umgeschmückt. Inzwischen trug er die Ukraine-Farben“, sagt eine Einwohnerin, die den abgesägten Baum am Montagmorgen auf der Grünfläche liegen sah. Bändern in de Farben Blau und Gelb trägt er noch immer, ist aber flachgelegt. Nur ein harmloser Mainachtsstreich? Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 1. Mai, den Maibaum in Morbach niedergelegt. Mitarbeiter des Bauhofs hatten den Baum erst am Freitag niedergelegt, die Oster-Deko entfernt, den Baum dann in den Farben Blau und Gelb geschmückt und wieder aufgestellt.