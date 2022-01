Schulweg : Kind aus dem Auto heraus angesprochen: Polizei kann fremde Person schnell finden

Malbergweich Schulkinder in Gefahr? Im Eifelkreis wurde die Polizei alarmiert, weil eine Achtjährige zweimal auf dem Schulweg angesprochen wurde. Das Kind selbst wusste nicht, wer die Person war.

Am Montag, den 24. Januar 2022 meldete der Vater eines achtjährigen Mädchens, dass seine Tochter an diesem Tag und auch am vorherigen Freitag jeweils gegen 13.20 Uhr auf dem Heimweg von einer Frau aus einem Auto heraus angesprochen worden sei. Die Frau habe das Kind gefragt, ob sie es nach Hause fahren solle.