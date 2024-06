Polizei sucht Zeugen Schlägerei in neuer Gaststätte in Manderscheid

Manderscheid · Mehrere Personen greifen den Gastwirt des „K2 Life“ in Manderscheid an. Außerdem begehen sie Sachbeschädigung in der Gaststätte.

09.06.2024 , 16:40 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Schlägerei in der Gaststätte K2 Life (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Vogl