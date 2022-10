Hubschrauber im Einsatz : Wanderer stürzt auf Eifelsteig in Manderscheid ab - Retter finden Verletzten erst am nächsten Tag

Wanderer stürzt auf Eifelsteig in Manderscheid ab - Retter finden Verletzten erst am nächsten Tag

Manderscheid Retter haben am Sonntagmorgen einen Verletzten bei Manderscheid gefunden, der nahe des Klettersteigs auf dem Eifelsteig abgestürzt war. Was über den Unfall bekannt ist.

Laut Polizei ist die Alarmierung über den Absturz am Eifelsteig am Sonntag, 23. Oktober, gegen 9 Uhr, bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Gemeldet wurde eine abgestürzte Person in der Nähe des Klettersteiges in Manderscheid.