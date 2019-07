Zeugen gesucht : Mann attackiert in Nattenheim zwei Frauen und tritt gegen deren Auto

Mann attackiert in Nattenheim zwei Frauen und tritt gegen deren Auto

(red) Zwei Zeitungszustellerinnen sind nach Angaben der Polizei Bitburg am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr von einem unbekannten Mann in Nattenheim attackiert worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand folgte der Mann den Frauen ohne erkennbaren Anlass in der Straße „Am Sonnenhof“ und beschimpfte die beiden Frauen „in aggressiver Weise“, wie die Polizei mitteilt.