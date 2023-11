Um ein Uhr mittags Mann will mit mehr als 3,8 Promille fahren – und zeigt sich von der Polizei „absolut unbeeindruckt“

Der Mann zeigte sich „von den polizeilichen Maßnahmen und Ansprachen absolut unbeeindruckt“, heißt es in der Pressemitteilung zu dem Vorfall. Deswegen wurde er zur Verhinderung von Straftaten, insbesondere einer bevorstehenden Trunkenheitsfahrt, in Gewahrsam genommen. Ausgenüchtert wurde er am Dienstagmorgen, 21. November, gegen 6 Uhr entlassen.