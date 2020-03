Spezialeinsatzkommando rückt aus : Mann bedroht Ex-Freundin in der Eifel mit einer Axt

Mann bedroht Ex-Freundin in der Eifel mit einer Axt

Eßlingen Ein Spezialeinsatzkommando rückt aus und überwältigt den 28-Jährigen, der seiner Ex-Freundin gedroht hat, sie umzubringen.

Ein Mann hat am Sonntagmittag in Eßlingen seiner Ex-Freundin gedroht, sie mit einer Axt umzubringen: Das teilt die Polizei Bitburg mit. Der 28-jährige Mann aus dem Altkreis Bitburg soll weiterhin damit gedroht haben, das Haus zu verlassen und jedem, der ihm zu nahekommt, etwas anzutun.

Die Polizeiinspektion Bitburg rückte daraufhin aus und riegelte das Haus zum Schutz der Bevölkerung hermetisch ab. Der Tatverdächtige verschanzte sich alleine in seiner Wohnung und wurde schließlich durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen. Bei der Festnahme hielt der 28-Jährige die Axt nach Mitteilung der Polizei in der Hand. Im Rahmen der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten neben der Axt kleinere Mengen Rauschgift und stellten diese sicher. Auf richterliche Anordnung wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.