Auf Anfrage bestätigt Polizei den Vorfall : Mann bei Messerangriff schwer verletzt

Eine Messerwunde am Hals kann tödlich sein. Nach dem Vorfall vergangene Woche ermittelt die Polizei daher wegen gefährlicher Körperverletzung. Foto: Friedemann Vetter

Bitburg In Bitburg ist vergangene Woche ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein Mann mit einem Messer angegriffen. Warum die Behörden diesen Vorfall erst so spät publik gemacht haben.

Drei Männer begegnen sich am frühen Morgen des 12. August in Bitburg. Es ist ein Zusammentreffen, das für einen von ihnen in der Intensivstation enden soll. Mit einer 1,5 Zentimeter tiefen Schnittwunde im Hals. Was ist passiert? Die Staatsanwaltschaft Trier rekonstruiert den Tathergang folgendermaßen:

Es ist etwa halb 3, als ein 39-Jähriger mit einem Kumpel eine Kneipe in Bitburg verlässt. In der Trierer Straße dann treffen die beiden auf einen weiteren Mann. Es ist ein Bekannter, ein 20-jähriger Afghane, der ebenfalls in der Stadt lebt. Die drei kommen ins Gespräch.

Worum es dabei geht: unbekannt. Unbestätigten Gerüchten zufolge könnte das Gespräch sich um Drogen gedreht haben. Klar ist jedenfalls, dass die Männer in Streit geraten.

Es kommt, so drückt es der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen aus, zu „wechselseitigen Handgreiflichkeiten“. Und plötzlich spürt der 39-Jährige einen Schmerz in der Kehle, als ein spitzer Gegenstand in seinen Hals fährt. „Vermutlich ein Messer“, sagt Fritzen.

Und es ist mehr als nur ein kleiner Stich. Die Wunde blutet stark. Der Notarzt muss anrücken, der Geschädigte ins Krankenhaus. Zwei Tage verbringt er nach TV-Informationen auf der Intensivstation. Zur Nachbehandlung der verletzten Stimmbänder ist eine Behandlung in der Universitätsklinik Homburg nötig.

Chefermittler Peter Fritzen wertet den Angriff als „gefährliche Körperverletzung“ in Tateinheit mit Bedrohung. Und im Verdacht hat die Staatsanwaltschaft den 20-jährigen Afghanen.

Er wurde nach dem Vorfall von der Polizei vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der sogleich einen Haftbefehl erließ. Seitdem sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft, obwohl er die Tat laut Fritzen weiterhin bestreitet.

Doch warum hat die Öffentlichkeit von diesem Vorfall nicht schon vergangene Woche durch die offiziellen Kanäle erfahren? Und warum war eine Anfrage unserer Zeitung nötig, um eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zu bekommen?

Dazu schreibt Peter Fritzen, man halte sich hierbei an das Landesmediengesetz. Pressemitteilungen gebe man folglich nur heraus, wenn die entsprechenden Verfahren „von besonderer Bedeutung“ seien – etwa wegen „der beteiligten Personen, der Art oder des Umfangs der Beschuldigung oder des Umfangs der Ermittlungsmaßnahmen“.

Und weiter: „Beim vorliegenden Sachverhalt, der eine rein private Auseinandersetzung betrifft, liegen diese Voraussetzungen, auch wenn es sich um eine gravierende Straftat handelt, nicht vor.“