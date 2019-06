Polizei : Mann bei Prügelei in Daun verletzt

Daun (red) Die Polizei hat am späten Samstagnachmittag zwei Streithähne getrennt. Der 30-Jährige und der 24 Jährige prügelten sich auf der Terrasse eines Imbissbetriebes in Daun. Einer der beiden wurde dabei so stark verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.