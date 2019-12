Konz : Mann belästigt Mädchen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Ein zehnjähriges Mädchen soll laut Polizei am Freitag gegen 07.30 Uhr in Konz belästigt worden sein. Ein dunkel gekleideter Mann sei im Bereich des Schwester-Marcellina-Weg in Berensborn aus einem Gebüsch gesprungen und habe versucht, die Schülerin, die auf dem Weg zur Schule war, zu greifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schülerin konnte sich laut Polizei losreißen und in Richtung Bahnhof laufen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat sich der Mann in Richtung Berensborn entfernt. Er wird wie folgt beschrieben: schlanke Figur, um 1,70 Meter groß. Er trug eine Wollmütze.