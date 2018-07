Mann entblößt sich in Konz vor Frau

In Konz-Karthaus hat sich am Freitagabend ein Mann vor einer Frau entblößt. red

Wie die Polizei mitteilte, trat der Exhibitionist am Freitag gegen 19.20 Uhr in Konz-Karthaus auf dem Moselradweg in Höhe des Zuganges / der Unterführung Merzlicher Straße in Aktion. Ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann habe sich einer Konzer Bürgerin auf dem Radweg genähert und dabei sein Geschlechtsteil entblößt.

Anschließend sei er durch die Merzlicher Straße und dann durch die Trierer Straße in Richtung Trier geflüchtet. Der Mann mit nach Polizeiangaben„südländischem Aussehen“ hatte kurze schwarze Haare und vermutlich einen Dreitagebart. Er war mit einer dunklen Hose sowie mit einem dunkelblauen Hemd mit senkrechten hellen Streifen bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen an die Polizei Saarburg, 06581/91550.