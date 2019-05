Kriminalität : Mann entreißt Frau Handtasche

Trier Ein Unbekannter hat nach Auskunft der Polizei am Freitagmorgen, 24. Mai 2019, zwischen 4.03 und 4.30 Uhr, in Trier einer jungen Frau ihre Handtasche gestohlen und Geld sowie mehrere Scheckkarten erbeutet.

Die Geschädigte war in der Kaiserstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 33 näherte sich der Unbekannte von hinten und griff gezielt nach der Handtasche. Trotz Gegenwehr gelang es ihm, die Handtasche zu entreißen. Anschließend flüchtete er in Richtung Kaiserthermen.