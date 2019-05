Unfall : Mann fährt in Plein gegen Kita-Mauer - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Foto: dpa/Nicolas Armer

Plein Ein 79-Jähriger ist am Montag mit seinem Wagen gegen die Mauer der Kita in Plein gefahren. Er und seine Beifahrerin wurden verletzt, an der Kita entstand erheblicher Sachschaden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red