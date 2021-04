Blaulicht : E-Scooter-Fahrer ist unversichert und unter Drogen in Gerolstein unterwegs

Gerolstein (red) Ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer aus der Verbandsgemeinde (VG) war am 5. April gegen 22.45 Uhr in der Lindenstraße in Gerolstein unterwegs.

Dort wurde er von Beamten der Polizeiinspektion Daun kontrolliert. Dabei fiel auf, dass kein erforderlicher Versicherungsvertrag für den Scooter bestand und der 26-Jährige zudem unter Drogeneinfluss stand.

Der Fahrer versuchte daraufhin, zu flüchten. Die Beamten verfolgten den Flüchtigen zu Fuß und konnten ihn schlussendlich wieder in Gewahrsam nehmen.