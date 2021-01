Polizei : Mann fährt mit über zwei Promille auf Schild und flieht – Zeuge verfolgt ihn erfolgreich Richtung Hetzerath

Hetzerath Durch das vorbildliche Verhalten von zwei Unfallzeugen konnte die Polizei einen Fahrer stellen, der betrunken mit seinem Auto bei Hetzerath auf einer Verkehrsinsel festgesteckt hatte und zu Fuß geflohen war. Das teilt die Polizei mit.

Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizei am Freitag, 22. Januar, gegen 20.15 Uhr mit einem Opel Meriva in Hetzerath auf der Wittlicher Straße in Richtung Föhren. Im Kreisverkehr kam der Fahrer vor der Ausfahrt zur Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus in die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einer größeren Wegweisertafel. Weil das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit war und auf der Verkehrsinsel feststeckte, flüchtete der Mann anschließend zu Fuß in den Ort.