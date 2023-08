Fahrer hat nichts bemerkt Sturz auf die B50: Schlafender Mann fällt während der Fahrt aus Wohnmobil

Glück im Unglück hat der 40-jähriger Insasse eines Wohnmobils auf der Rückfahrt von einem Fußballspiel in Mainz gehabt. Der alkoholisierte Mann hatte sich gegen 00.10 Uhr in der Nacht während der Fahrt verbotswidrig auf ein Bett im hinteren Bereich des Wohnmobils zum Schlafen gelegt. Während der Fahrt rollte er gegen eine nicht ordnungsgemäß verriegelte Seitenklappe, die sich dadurch öffnete. Durch die Öffnung fiel er auf der Strecke hinter dem Kreisel Hinzerath B 327 in Richtung Longkamp auf die Fahrbahn der B 50 und wurde dort mit Platz- und Schürfwunden am Fahrbahnrand stehend von anderen Verkehrsteilnehmern angetroffen. Über deren Handy konnten der 20-jährige Fahrer und seine zwei Mitinsassen über den "Verlust" ihres Mitfahrers informiert werden, die nach eigenen Angaben davon noch nichts bemerkt hatten. Der Verletzte wurde zur Behandlung seiner Platz- und Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht, dürfte glücklicherweise aber nur leicht verletzt sein.