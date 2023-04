Vorfall in Bitburg: Mann greift Gäste auf Feier an - Polizei stoppt ihn mit Taser

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 1:20 Uhr in der Trierer Straße. In der Kneipe fand an diesem Abend eine private Feier statt. Als der 39-Jährige nicht hineingelassen wurde, habe er „unvermittelt“ auf mehrere Gäste der Feier eingeschlagen, wie es in der Mitteilung heißt. Auch die alarmierten Polizisten attackierte der Mann. Erst mithilfe eines Tasers gelang es den Polizisten, den Angreifer zu stoppen und festzunehmen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden. (dpa/red)