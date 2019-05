Diebstahl in Trier : Mann greift Seniorin ins Portmonee

Trier Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag, 16. Mai 2019, gegen 9 Uhr, einer Seniorin in Trier einen stelligen Geldbetrag entwendet.

Wie die Polizei nun mitteilt, sprach der Unbekannte die 73-jährige in der Brückenstraße Einmündung Jüdemerstraße an und bat sie um etwas Kleingeld. Als die Geschädigte ihr Portmonee öffnete und darin nachsah, trat der Täter an sie heran und griff unmittelbar in das Geldscheinfach. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete er durch die Brückenstraße in Richtung Innenstadt.