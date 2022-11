Blaulicht : Mann in Morbach geschlagen und ausgeraubt

Ein älterer Mann ist in Morbach Opfer eines schweren Raubes geworden.

Raubüberfall in Morbach; Ein Mann ist nach Angaben der Polizei am vergangenen Donnerstagmittag, 3. November, in der Unterführung am Sportplatz überfallen worden. Als er diese passieren wollte, sei er von einer fünfköpfigen Gruppe junger Männer angesprochen und nach Geld gefragt worden. Als er dies verneinte, sei er von einem der Täter unvermittelt mit einem hölzernen Schlagstock gegen den Kopf geschlagen worden, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Angaben zufolge fiel der Mann zu Boden und wurde kurzzeitig bewusstlos. In Folge des Angriffs erlitt er Kopfverletzungen. Als er wieder zu sich kam, stellte er den Verlust seines Bargeldes fest.