Polizei : Mann kommt Kind zu Hilfe und wird verprügelt

Gerolstein (mh) Ein 45-jähriger Mann aus dem Raum Köln beobachtete am Samstag gegen 18.55 Uhr vom Bahnsteig in Gerolstein aus, wie zwei etwa jeweils 25 Jahre alte Männer in einem haltenden Zug ein Kind hin und her schubsten.

Nachdem er verbal eingeschritten war, wurde er von einem der Männer mehrmals geschlagen und verletzt. Anschließend entfernen sich die Täter vom Bahnhofsgelände.