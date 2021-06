Blaulicht : Mann parkt auf Radweg und warnt Autofahrer vor Blitzer – Radfahrer müssen auf Straße ausweichen

Trier Ein 60-Jähriger hat sich am Donnerstag in Trier vor einen Blitzer gestellt und andere Verkehrsteilnehmer vor diesem gewarnt. Das Problem: Wegen der Aktion mussten Radfahrer auf die Straße ausweichen.

Am Donnerstag, 10. Juni, kam es gegen 16:20 Uhr in der Parkstraße in Trier zu einer Behinderung des Straßenverkehrs. Das teilt das Ordnungsamt mit.