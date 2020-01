Blaulicht : Mann rammt Kombi-Fahrer, verursacht Unfall und widersetzt sich Einsatzkräften (Fotos)

Saarburg-Beurig Weil sich ein Mann nach einem von ihm verursachten Unfall in Saarburg-Beurig gegen die notwendigen Rettungsdienst-Maßnahmen wehrte, musste die Polizei ihm Handschellen anlegen. Zuvor hatte der Mann durch aggressive Fahrweise einen Unfall verursacht.

Ein Mann hat sich in Saarburg am Montagabend nach einem Unfall uneinsichtig gegenüber der Polizei und den Rettungskräften verhalten. Gegen 17 Uhr kam es im Stadtteil Beurig zu einem Zusammenprall zweier PKW. Ein schwarzer Golf befuhr die Bahnhofstrasse in Beurig in Richtung Kreuzung Hauptstraße/Wiltingerstraße mit der Absicht, nach Ockfen zu fahren. Ein silberner Kombi kam von der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bahnübergang.