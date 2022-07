Blaulicht : Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Speicher Ein Betrunkener hat am späten Freitagabend in einer Gaststätte in Speicher randaliert. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Nach Mitteilung der Polizei Bitburg ging am Freitagabend gegen 22.35 Uhr ein Notruf ein, dass ein Mann am Markt in Speicher in einer Gaststätte randaliert. Zwei Streifenwagenbesatzungen eilten nach Speicher und trafen vor der Gaststätte eine 36-jährigen Mann an, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Er hatte in der Zwischenzeit einen Stuhl beschädigt und zeigte sich uneinsichtig und aggressiv. Nach der Beobachtung von Zeugen war der Mann kurz zuvor noch mit einem Auto gefahren. In dem Wagen fanden die Beamten einen verbotenen Schlagring und stellten diesen und geringe Mengen Cannabis sicher.