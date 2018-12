später lesen Großer Polizeieinsatz mit SEK 87-Jähriger schießt auf Stiefsohn in Trier-Nord (Update/Fotos/Video) FOTO: TV / Agentur Siko FOTO: TV / Agentur Siko Teilen

Schüsse sind am Sonntagmittag in der Franz-Georg-Straße in Trier-Nord gefallen. Ein 87-jähriger Mann hat mehrmals mit einer Waffe auf seinen 47-jährigen Stiefsohn gezielt und ihn dabei verletzt. Von Agentur Siko und Nathalie Hartl