Polizei : Mann schießt „aus Langeweile“: Identität unklar

Oberpierscheid Die Polizei sucht Zeugen eines Zwischenfalls, der sich am Freitagabend gegen 21.40 Uhr abgespielt haben soll. Zeugen standen mit ihrem Auto rund 200 Meter vor Oberpierscheid aus Richtung Philippsweiler, als sie mit einem Scheinwerfer mehrfach angeleuchtet wurden.

Kurz darauf folgte ein Knall. Am Ortseingang von Oberpierscheid trafen sie auf einen jungen Mann, der sich als Jäger ausgab und angab, den Schuss aus seiner Langwaffe gefeuert zu haben. Und so sah er laut Zeugen aus: Er ist rund 1,75 Meter groß, 35 Jahre alt, trug einen Tunnel im Ohr, einen goldenen Ehering am rechten Ringfinger, keinen Bart, aber einen Camouflage-Parka. Bislang ist die Identität des Mannes nicht geklärt. Hinweise unter Telefon 06551/9420.