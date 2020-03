Polizei sucht Täter : Mann schlägt in Deuselbach mit Stein auf Autoscheibe

Deuselbach Die Polizei sucht einen älteren Mann, der als Täter infrage kommt.

Ein nach Zeugenaussagen älterer Mann ist laut Mitteilung der Polizei in der Nacht auf Sonntag, 22. März, gegen 3.45 Uhr dabei beobachtet worden, wie er in Deuselbach mit einem Stein auf die Windschutzscheibe eines Autos einschlug. Das Fahrzeug stand vor dem Haus Erbeskopfstraße 42. Der Täter flüchtete zu Fuß. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Morbach unter Telefon 06533/93740 entgegen.