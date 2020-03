Kriminalität : Mann soll Kind in Konz belästigt haben

Konz/Trier Hat ein Mann einen elfjährigen Jungen im Zug und auf dem Weg vom Bahnhof Karthaus zur Sporthalle der Grundschule St. Johann bedrängt? Die Trierer Kripo ermittelt wegen eines Vorfalls in Konz, der am späten Mittwochabend durch den Facebook-Beitrags des Vaters bekannt wurde.

Sein elfjähriger Sohn sei am Mittwoch um 16.50 Uhr am Bahnhof Karthaus von einem dunkelhäutigen Mann sexuell belästigt worden, erklärt der Mann in dem Beitrag in dem sozialen Netzwerk. Der Mann sei 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und dünn gewesen. Er habe eine schwarze Jacke, schwarze Jeans, braune Sportschuhe und einen Rucksack getragen. Der Mann sei gemeinsam mit dem Kind in Wiltingen in den Zug eingestiegen, erklärt der Vater weiter. Er habe den Elfjährigen schon am Bahnhof nach der Uhrzeit gefragt und im Zug das Gespräch gesucht.