Blaulicht : Kletterunfall am „Berger Wacken“

Berglicht Am Donnerstagabend stürzte ein junger Mann beim Klettern mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der 21-Jährige aus Thalfang kletterte am Fels „Berger Wacken“. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der junge Mann gegen 18.15 Uhr mehrere Meter in die Tiefe. Dabei verletzte er sich sowohl am Kopf als auch am Körper. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die anschließende Untersuchung ergab, dass die Prellungen und die Platzwunde am Kopf nicht lebensbedrohlich sind.