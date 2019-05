Arbeitsunfall : Mann stürzt durch Dach sieben Meter in die Tiefe

Mann stürzt durch Dach sieben Meter in die Tiefe

Saarburg Bei einem schweren Arbeitsunfall ist ein Mitarbeiter einer Holzbaufirma in Saarburg durch die Dachkonstruktion gefallen und hat sich schwer verletzt. Die Gründe sind noch unklar.

Bei Arbeiten auf dem Dach einer Reithalle in Saarburg ist am Freitag, 24. Mai, gegen 17.30 Uhr, ein Mann in die Tiefe gefallen. Der 58-jährige Mitarbeiter einer ortsansässigen Holzbaufirma stürzte aus bisher unbekannter Ursache durch die Dachkonstruktion.