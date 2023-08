Sohn geflüchtet Schwer verletzt: Mann stürzt bei Familienstreit in Trier aus Fenster

Trier · In Trier ist ein Mann am Mittwochnachmittag aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße gestürzt. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

30.08.2023, 17:14 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler