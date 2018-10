Mann verletzt Seniorin in Trierer Nordallee und raubt ihre Handtasche

Der Unbekannte schlug die 74-Jährige am Dienstag zu Boden. Dabei wurde sie am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete mit der Handtasche Richtung Trier-Nord.

Ein Unbekannter hat am Dienstag eine 74-jährige Frau in der Trierer Nordallee zu Boden geschlagen und ihr die Handtasche entrissen. Dabei wurde sie am Kopf verletzt. Der Täter flüchtete Richtung Trier-Nord. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Die Frau ging am Dienstagvormittag gegen 9.15 Uhr zu Fuß durch die Grünanlage zwischen der Nordallee und der Franz-Ludwig-Straße in Richtung Lindenstraße. In Höhe des zum Brüderkrankenhaus gehörenden Parkhauses kam ihr ein Mann entgegen. Dieser schlug sie unvermittelt zu Boden und entriss ihr die schwarze Handtasche.

Der Täter floh zu Fuß aus dem Park über eine Treppe in Richtung Franz-Ludwig-Straße. Hier verlor sich zunächst seine Spur, auch die unmittelbar eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.

Gegen 13.15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der in einer Mülltonne auf dem Hauptfriedhof eine schwarze Damenhandtasche gefunden hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um die geraubte Tasche der Dame handelte. Lediglich Bargeld sei entnommen worden.

Offensichtlich war der Täter von der Nordallee kommend in Richtung Trier-Nord geflüchtet und hatte sich der Tasche auf dem Hauptfriedhof entledigt. Beschrieben wird der Täter als etwa 30-jähriger Mann mit dunklem Teint und dunkler Kleidung. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Trier übernommen. Sie bittet Zeugen, sich zu melden

Hinweise an die Telefonnummer 0651/9779-2258 oder -2290.