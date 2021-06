Blaulicht : Mann verletzt sich beim Rasenmähen

Salm Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein 63-Jähriger aus der VG Daun am Samstagnachmittag in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Der Mann hatte sich zuvor am Aufsitzrasenmäher den linken Fuß schwer verletzt.