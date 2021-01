Unfall : Mann verunglückt mit Quad im Wald und stirbt

Kelberg Zu einem tödlichen Unfall ist es am Dienstag im Wald bei Horperath gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war am Dienstag ein 62-jähriger Quad-Fahrer aus der VG Kelberg auf einem schneebedeckten Waldweg in der Gemarkung Horperath unterwegs. Der Mann war gegen 15 Uhr von seinem Schwiegersohn als vermisst gemeldet worden. Er verunglückte und starb bei dem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es keine Kollision. Auch die Einwirkung Dritter könne ausgeschlossen werden, so die Polizei Daun. Zur Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter hinzugezogen.