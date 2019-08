Fahren ohne Führerschein und Betrug : Mann wird bei Einreise aus Belgien verhaftet

Steinebrück Bei der Einreise aus Belgien ist ein Mann wegen Fahrens ohne Führerschein und Betrug festgenommen worden.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Prüm hat am Dienstag auf der A 60 in Höhe von Steinebrück ein Auto nach der Einreise aus Belgien angehalten. Bei der Kontrolle der Insassen stellte sich heraus, dass der Beifahrer noch mehrere Fahndungen offen hatte: Gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, wegen Fahrens ohne Erlaubnis, lagen vor. Zusätzlich interessierte sich das Amtsgericht in Frankfurt am Main wegen eines Betrugs für den Aufenthaltsort des Mannes. Den haftbefreienden Betrag von gut 4000 Euro konnte der 32-Jährige nicht aufbringen, sodass er die nächsten 80 Tage in der JVA Wittlich verbringen muss.