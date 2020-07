Ursache unklar : Mann wird bei Unfall auf der B 51 schwer verletzt

Foto: TV/Frank Göbel

Bitburg (red) Ein 89-jähriger Mann ist nach Mitteilung der Polizei am Donnerstag, 29. Juli,bei einem Unfall auf der B 51 nahe Eßlingen, in Höhe der Abfahrt Speicher, schwer verletzt worden. Der Mann, der alleine an dem Unfall beteiligt gewesen sei, sei aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

